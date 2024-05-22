В Подмосковье обсудили вопросы современного образования

На кафедре педагогики Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) прошла II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с Международным участием «История, теория и практика развития педагогических идей в свете современных тенденций образования». Конференция была посвящена Году семьи и собрала более 130 молодых исследователей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Спикерами онлайн-встречи стали студенты из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана, объединенные любовью к педагогике и желанием всесторонне изучать эту науку. Среди участников были и ученики педагогического класса Коломенской школы № 12.

Обсуждаемые темы касались актуальных вопросов современного образования: влияния родителей на формирование здорового образа жизни детей, гражданско-патриотического воспитания, цифровизации, педагогики и моделей семейного воспитания.

Доцент кафедры педагогики Мария Кадыкова отметила, что конференция вызывает интерес не только в России, но и за рубежом, а рассматриваемые проблемы свидетельствуют о том, что российская молодежь является думающей, любознательной и интересующейся педагогической наукой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».