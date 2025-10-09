В Подмосковье обсудили вопросы преподавания информатики в школах

7 октября в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского состоялся учебно-методический семинар на тему «Актуальные вопросы преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Мероприятие объединило участников из различных муниципалитетов Московской области, включая города Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Лобня, Красногорск, Клин, Щелково, Дубна, Одинцово, Лыткарино и Кубинку.

Семинар был направлен на совершенствование профессиональных компетенций заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и учителей информатики образовательных организаций Подмосковья. Открывая мероприятие, директор Лицея Юрий Курлапов подчеркнул важность повышения квалификации педагогов в условиях быстро меняющегося цифрового мира.

В пленарной части семинара выступили несколько экспертов. Семен Обухов, председатель жюри регионального этапа ВсОШ по информатике и методист-куратор предмета ОЦ «Взлет», осветил особенности проведения всероссийской олимпиады школьников по информатике в новом учебном году. Владимир Филиппов, доцент кафедры естественно-математических дисциплин КУРО, представил анализ оценочных процедур по информатике за прошедший учебный год. Марина Косова, учитель информатики школы № 4 Орехово-Зуевского г. о., поделилась своим опытом о состоянии и перспективах учебного плана в эру искусственного интеллекта, акцентируя внимание на необходимости подготовки школьников к вызовам будущего.

Также педагоги приняли участие в мастер-классах, разделенных на три секции: «Алгоритмизация и программирование», «Теоретическая информатика» и «Информационные технологии». В секции программирования обсуждались методики преподавания тем, связанных с вспомогательными алгоритмами и обработкой последовательностей. В теоретической секции акцент был сделан на эффективные подходы к изучению алгебры логики и систем счисления. Третья секция была посвящена практическому применению инструментов искусственного интеллекта и обработке данных в электронных таблицах.

Как отмечают организаторы, семинар стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения современных вызовов в преподавании информатики, способствуя повышению качества образования в условиях реализации федеральных государственных стандартов основного и среднего общего образования.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.