В Подмосковье обсудили вопросы образования для детей с ОВЗ

Ранее в администрации Можайского округа состоялась встреча представителей министерства образования Московской области с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы создания комфортных условий для обучения детей с ОВЗ: открытие коррекционных классов, оказание адресной помощи в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, а также возможности посещения детьми кружков и спортивных секций.

Родителям также разъяснили процедуру участия детей с ОВЗ во Всероссийских проверочных работах и Государственной итоговой аттестации.

Все участники отметили значимость подобных встреч, так как они способствуют улучшению взаимодействия между системой образования и родителями и учащимися, а также помогают определить самые актуальные вопросы в сфере инклюзивного образования и найти пути их решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.