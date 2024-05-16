В Подмосковье обсудили вопрос пресечения незаконной установки рекламных баннеров

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Московским областным УФАС России провели совещание с органами местного самоуправления по вопросу пресечения незаконной установки и эксплуатации рекламной конструкции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 мая первый замминистр информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук и замруководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко провели совещание в режиме видеоконференцсвязи с органами местного самоуправления Московской области.



В ходе совещания доведена информация о закрепленных в статье 19 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» полномочиях органов местного самоуправления по утверждению схем размещения рекламных конструкций, их обязательному опубликованию на официальном сайте, по выдаче разрешений на установку, эксплуатацию рекламных конструкций и выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных рекламных конструкций.

Также были определены механизмы выявления уполномоченными органами незаконных рекламных конструкций и пресечения их установки и эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.