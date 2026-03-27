В Подмосковье обсудили стратегию ухода за защитными лесами

Международная конференция о будущем защитных лесов прошла 26 марта в доме правительства Московской области. Участники обсудили возвращение к рубкам ухода и меры по оздоровлению насаждений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В конференции приняли участие вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин и делегация Республики Беларусь во главе с директором Института леса НАН Беларуси Александром Никитиным. К обсуждению присоединились ученые, экологи и представители профильных ведомств двух стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.