В Подмосковье обсудили создание инновационных продуктов в сфере образования

10 февраля в Инженерной школе Дмитровского муниципального округа состоялось заседание, в котором приняли участие представители восьми образовательных учреждений округа и научные руководители региональных инновационных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы, касающиеся создания, разработки и внедрения инновационных продуктов в сфере образования.

«Восемь школ являются региональными инновационными площадками Московской области, где разрабатываются и внедряются новые образовательные продукты с использованием искусственного интеллекта. Основной целью этих разработок является повышение качества преподавания, снижение административной нагрузки на педагогов и создание благоприятных условий для интеграции современных цифровых технологий в систему школьного образования региона», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Заседание стало важным шагом в развитии инновационного образования как в Московской области, так и в Дмитровском муниципальном округе. Совместная работа специалистов школ с научными руководителями позволит создать эффективные образовательные решения, способствующие улучшению качества образования в школах Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.