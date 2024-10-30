В Подмосковье обсудили перспективные решения развития бизнеса

Мировые тренды в цифровой трансформации государства, экспериментальные правовые режимы, цифровые финансовые активы, а также статистика, риски, законы и перспективы регулирования цифровых валют. Об этом и многом другом рассказала в ходе семинара член СПЧ при Президенте РФ, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В ходе X ежегодной конференции института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области прошел обучающий семинар, основным спикером которого была профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, доктор юридических наук Элина Сидоренко. Она поделилась с бизнес-сообществом новостями об изменениях в законодательстве, рассказала о наиболее перспективных решениях развития бизнеса в текущих условиях.

Сидоренко подчеркнула, что бизнес должен понимать, к каким цифровым рискам ему нужно быть готовым. Кроме того, мы должны показать, как двигаться в этом направлении, как выстраивать новые бизнес-планы, как внедрять цифровые финансовые активы, выстраивать бизнес-стратегию. И то, что бизнес сегодня демонстрирует готовность и открытость к такому рода диалогу, лишний раз подтверждает, что он гибок, мобилен и, на самом деле, имеет большие перспективы развития.

«Важным направлением нашей деятельности является правовое просвещение делового сообщества. Мы всегда стараемся быть актуальными в выборе тем и профессионализме приглашенных спикеров. Уверен, что озвученный в ходе семинара материал будет практически полезен предпринимателям», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

С презентацией семинара можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.