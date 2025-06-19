В Подмосковье объявлены результаты ЕГЭ по физике и обществознанию

В Московской области опубликованы результаты единого государственного экзамена по физике и обществознанию, прошедших 2 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен по физике в этом году выбрали 5 203 выпускника — это на 10% больше, чем в 2024 году. Каждый пятый участник набрал от 80 до 99 баллов, а 58 школьников стали стобалльниками. Минимальный порог в 36 баллов не преодолели лишь 2,6% выпускников, что подтверждает стабильно высокий уровень подготовки по предмету.

«Растущий интерес к физике показывает, что наши старшеклассники все чаще делают выбор в пользу инженерных и технических направлений. Это хороший сигнал и для школ, и для системы профориентации. Мы продолжим усиливать профильную подготовку и расширять возможности для углубленного изучения предмета», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамен по обществознанию традиционно стал самым массовым — его сдавали 15 802 человека. Несмотря на снижение числа высокобалльников, подавляющее большинство выпускников — почти 80% — успешно преодолели минимальный порог. Это говорит о том, что школьники в целом уверенно ориентируются в ключевых темах — от гражданского общества и права до экономики и социальной сферы.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается работа по рассмотрению апелляций. Каждый участник государственной итоговой аттестации имеет право на объективную оценку своих знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.