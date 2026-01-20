В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана

Период предупреждения продлится с 21 часа вторника по 21 час 21 января. Ночью и утром в среду в отдельных районах Подмосковья ожидается туман с отложением изморози, а также ухудшение видимости до 200 м.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, при которой жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности. Речь идет об осадках, грозах, тумане, сильном ветре, гололедице и т. д.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тульской и Калужской областях ЦФО.

