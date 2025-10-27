В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за ливня

сегодня в 17:53

Сильный дождь обрушится на Подмосковье вечером 27 октября и будет идти до утра следующего дня. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, осадки ожидаются в период с 21 часа 27 октября до 9 часов 28 октября. В это время на территории Подмосковья будет идти дождь, местами сильный.

«Желтый» уровень погодной опасности оповещает о потенциально опасной погоде. В Москве тем временем он не введен.

27 октября в Московском регионе прогнозировалась облачная погода и небольшой дождь. Температура днем колебалась от 8 до 10 градусов тепла.

