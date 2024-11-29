В Подмосковье объявили победителей конкурса молодых учителей «Педагогический дебют»

сегодня в 18:44

В Подмосковье завершился юбилейный десятый областной конкурс «Педагогический дебют». В течение 4 дней 52 учителя, чей стаж не превышает 3 лет, сдавали большой экзамен на профессионализм и соответствие педагогическому призванию. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники представили свои методы обучения, подходы к взаимодействию с учениками и прошли все конкурсные испытания. Каждый день мероприятия проходил в атмосфере сотрудничества, где конкурсанты могли учиться друг у друга и находить вдохновение для новых творческих идей.

Победителями конкурса стали: Александр Александров, учитель истории и обществознания Балашихинской гимназии № 3, Даниил Комлев, учитель технологии Люберецкой гимназии № 16 «Интерес», Эвелина Корчагина, учитель английского языка Лицея им. П. В. Стрельцова городского округа Воскресенск, Дарья Лысенко, учитель начальных классов Химкинского лицея № 7 имени Д. П. Уланова, и Анастасия Обижаева, учитель истории и обществознания Подольского лицея № 1.

Победители в номинации «Начало начал»: Стефан Кладько, учитель физики Щелковской СОШ № 8, Дарья Морозова, учитель начальных классов Образовательного комплекса № 3 Пушкинского городского округа, Мария Ткаченко, учитель русского языка и литературы СОШ № 16 городского округа Электросталь, Анна Храмова, учитель русского языка и литературы Областного технолицея имени В. И. Долгих.

Конкурс стал платформой для демонстрации профессиональных умений и уникальной возможностью для обмена опытом между молодыми специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.