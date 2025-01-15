В Подмосковье объяснили, почему птиц нельзя кормить хлебом

Многие жители Подмосковья любят кормить птиц хлебом в парках и на улицах региона. Но специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему этого не стоит делать и какой вред можно нанести крылатым, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили эксперты, есть несколько причин, по которым стоит воздержаться от кормления птиц хлебобулочными изделиями. Во-первых, они практически не содержат полезных микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. Во-вторых, хлеб вызывает дисбактериоз, несварение и расстройство желудка. В-третьих, в результате попадания продукта в организм птицы, он вызывает брожение и создает среду для размножения паразитов и вредоносных бактерий.

Если хотите накормить пернатых, то рекомендуется угощать их специальным кормом из автоматов, расположенных на улицах и в скверах региона. Но и это лучше делать не часто, так как притупляется природный инстинкт и животные становятся зависимы от человека. Кроме того, неупотребленная птицами пища загрязняет водоемы, что ухудшает экологическую обстановку.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.