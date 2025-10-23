В Подмосковье обитает 7 видов рептилий, 5 из них внесены в Красную книгу — Мосин

Любители природы отметили Всемирный день рептилий — одних из древнейших живых существ на Земле. Эта дата призвана напомнить, насколько важны рептилии для экосистем — ведь они служат индикаторами состояния окружающей среды. Именно рептилии первыми страдают от человеческого вмешательства в природу. Загрязнение воды и почвы, вырубка лесов, сжигание травы и мусора разрушают их естественные места обитания. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В Подмосковье обитает 7 видов рептилий. Из них пять внесены в Красную книгу региона — это веретеница ломкая, прыткая ящерица, медянка, уж и гадюка. При этом лишь уж отнесен к видам численность которых восстанавливается, остальные — редкие или исчезающие, а медянка — вид, находящийся в критической ситуации. Поэтому очень важно беречь рептилий и их места обитания, не изымать их из дикой природы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо упомянутых, в Приложение 1 к Красной книге Московской области (Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении) включен еще один вид рептилий — европейская болотная черепаха. Кроме единичных находок ее в конце ХХ века в Московской области за последние годы наблюдали несколько особей этого вида в одном из прудов в городе Озеры, фиксировалась также кладка черепахи в округе Щелково.

Минэкологии постоянно ведет мониторинг краснокнижных рептилий и предусматривает их защиту в рамках режима особой охраны на заповедных землях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.