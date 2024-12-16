В Подмосковье напомнили о важности вакцинации животных от бешенства

Бешенство — неизлечимое вирусное заболевание, которое является особо опасным для животных и для человека, протекающее с тяжелым поражением центральной нервной системы. Поэтому очень важно вовремя провести вакцинацию животных, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В государственных станциях и на выездных мероприятиях можно привить кошку комплексной отечественной или импортной вакциной, которая позволяет защитить питомца и от других заболеваний. Уточнить подробности можно по телефону единого кол-центра в сфере ветеринарии по номеру 8 (495) 668-01-25. Запись к специалистам проводится через портал государственных услуг Московской области.

Для человека разработана и применяется антирабическая помощь, которая должна быть оказана не позднее 24 часов после возможного заражения. Переносчиками бешенства могут стать и любимые питомцы — домашние кошки, наиболее восприимчивые к этому заболеванию животные. Признаки заболевания могут быть неспецифичны или не ярко выражены, поэтому роль кошек в передаче инфекции высока.

Главное и верное средство, которое помогает бороться с вирусом — регулярная вакцинация. Согласно действующему законодательству Российской Федерации владелец животного обязан своевременно доставить его для проведения профилактической вакцинации от бешенства. Прививать рекомендуется всех кошек, вне зависимости от того, выходят они из дома или нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.