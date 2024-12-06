В Подмосковье напомнили о льготах и выплатах семьям участников СВО

Власти Московской области выделяют региональные льготы и гарантии не только для военнослужащих-контрактников, но и для членов их семей. Для родных подмосковных бойцов СВО предусмотрены освобождение от оплаты за детсад, бесплатное посещение детских секций, кружков и другие преимущества.

Членам семей участников спецоперации на Украине выделяется целый пакет мер поддержки от подмосковного правительства. Так, родные фронтовиков получают право на внеочередное зачисление в государственную образовательную организацию по программе для дошкольников, а также возможность не оплачивать посещение детского сада.

Дочери и сыновья бойцов СВО, которые учатся в 5-11 классах, будут получать бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в государственных образовательных учреждениях Подмосковья. Дети военных, обучающиеся в начальных классах школ региона, могут рассчитывать на бесплатные обеды.

Ребенок участника спецоперации из Подмосковья имеет внеочередное право на перевод в близлежащую школу, а также может бесплатно посещать спортивные секции и кружки. Таким детям также выделяют путевки в лагерь «Литвиново».

Кроме того, семьям участников СВО помогают найти работу и предоставляют юридические консультации, психологическую и волонтерскую помощь, а также наделяют правом получить льготную газификацию индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Если боец погиб в зоне СВО, то его родные получают единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Семья погибшего имеет право на одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на аренду участков огороднического некоммерческого и садоводческого некоммерческого товариществ (ОНТ и СНТ), а также возможность получать помощь от психологов и психотерапевтов. В таком случае родным павших военнослужащих также компенсируют половину расходов на оплату коммунальных услуг и жилых помещений и выделят медпомощь в организациях, где заявители обслуживались до выхода на пенсию.

Подробнее о том, какие выплаты, гарантии и льготы положены самим участникам СВО из Московской области, читайте в статье РИАМО.