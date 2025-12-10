В Подмосковье наградили сборную национального чемпионата «Абилимпикс-2025»

10 декабря в Красногорске прошла торжественная церемония награждения сборной команды Московской области — участников и победителей Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На церемонии были подведены итоги выступления сборной команды Московской области в 2025 году. Регион завоевал 41 медаль в основных компетенциях: 11 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. Мероприятие объединило лучших конкурсантов, чьи достижения стали ярким свидетельством высокого уровня подготовки, упорства и профессионализма в условиях соревнований, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Победители получили сертификаты на денежные премии, которые служат стимулом для дальнейшего профессионального роста и подтверждают значимость их достижений на национальном уровне. Призеры презентационных компетенций, победители конкурсов, проводимых в период чемпионата, а также участники, не занявшие призовые места, но проявившие высокую мотивацию и мастерство, были отмечены сертификатами на приобретение памятных подарков. Национальным экспертам были вручены благодарственные письма за высокий уровень профессионализма, объективность и вклад в организацию качественного оценивания конкурсных заданий.

Благодарственными письмами были награждены организации, оказавшие содействие в организации работы стенда Московской области на Национальном чемпионате «Абилимпикс-2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.