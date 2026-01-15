В Подмосковье начался зимний учет диких животных на территории охотугодий

В Московской области с 15 января стартовал зимний маршрутный учет диких животных, который проводится на территории охотничьих угодий региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов проводится в Подмосковье с 15 января по 15 марта. В мероприятии участвуют более 500 сотрудников охотпользователей и активистов охотничьих общественных объединений под контролем инспекторов территориальных отделов управления государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Московской области.

Участники преодолеют маршруты общей протяженностью свыше 4000 км, охватывающие 93,5% площади региона — это 4,148 млн га охотничьих угодий. Основная задача — получить точные данные о численности таких видов, как лось, кабан, косуля и другие представители фауны, а также проконтролировать соблюдение правил охоты и природоохранного законодательства.

Результаты учета станут основой для определения лимитов добычи и квот на 2026–2027 годы. По итогам прошлого года в регионе насчитывалось 15 344 лосей, 6 013 косуль, 5 167 оленей, 23 197 зайцев и 4 479 лисиц. Итоги зимнего учета помогут сохранить биоразнообразие Подмосковья и обеспечить устойчивое управление природными ресурсами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.