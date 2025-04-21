В Подмосковье начался период брачных игр у земноводных

С приходом весеннего апрельского тепла в Подмосковье проснулись лягушки, жабы и тритоны. Земноводные не теряют времени зря и уже вступили в активную фазу поиска партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Земноводные — важная часть экосистемы, ведь они способствуют поддержанию экологического баланса, контролируя численность вредных насекомых. Весеннее тепло и сход льда с водоемов создали благоприятные условия для пробуждения и размножения этих важных представителей нашей фауны. Для успешного продолжения рода им необходимы тепло и вода, а также спокойствие и отсутствие помех, поэтому просим жителей Подмосковья не беспокоить амфибий в ответственный для них период», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В период лягушачьих «свадеб» водоемы Подмосковья наполняются громким кваканьем самцов, стремящихся привлечь внимание самок. В брачных играх участвуют половозрелые особи, достигшие 3-4 лет.

Ключевым фактором для успешного размножения земноводных является благоприятная температура воды. Весь жизненный цикл, от откладывания икры до появления маленького лягушонка или жабенка, происходит в водной среде. Оптимальной для этих целей, по мнению специалистов, считается температура воды около 16 градусов.

В регионе обитают четыре вида, занесенных в Красную книгу Московской области: гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Уничтожение этих видов строго запрещено законом и влечет за собой административную ответственность.

«Призываем жителей Подмосковья бережно относиться как к краснокнижным, так и к обычным видам земноводных в период размножения, не тревожить их и создавать комфортные условия для их выживания и продолжения рода. Забота об амфибиях — это вклад в сохранение биоразнообразия региона и поддержание экологического равновесия», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.