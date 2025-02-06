В Подмосковье начали установку художественной подсветки Благовещенского храма

В Зарайске стартовали работы по художественной подсветке Благовещенского храма в рамках продолжения благоустройства исторической части города. Это важное событие стало возможным благодаря выделению средств муниципалитету и завершению всех необходимых согласований, включая одобрение митрополита Коломенского и Крутицкого владыки Павла, сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация муниципалитета проинформировала, что в прошлом году в рамках губернаторской программы были проведены работы по подсветке двух городских храмов и водонапорной башни. В то время был разработан проект внешнего освещения Благовещенского храма, который теперь реализуется.

Сегодня специалисты подрядной организации уже приступили к работам, и в ближайшее время здание будет освещено. В муниципалитете также отметили, что новая подсветка сделает храм видимым далеко за пределами города, что добавит ему еще больше привлекательности и подчеркнет его архитектурную красоту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.