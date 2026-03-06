В Подмосковье начали проверку лесопользователей к пожарному сезону

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» начали плановые проверки пунктов сосредоточения пожарного инвентаря у арендаторов лесных участков в Подмосковье в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Специалисты контролируют соблюдение требований пожарной безопасности и готовность оборудования к возможным возгораниям, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В ходе проверок специалисты оценивают состояние и исправность противопожарного инвентаря — лопат, топоров, ведер, а также наличие и работоспособность специального оборудования. Особое внимание уделяется огнетушителям: проверяются их наличие и сроки годности.

Пункты сосредоточения инвентаря предназначены для оперативного реагирования на возгорания в лесах. Полная укомплектованность и исправность оборудования позволяют арендаторам приступить к тушению огня на начальной стадии и не допустить его распространения.

Такие проверки проводят ежегодно перед началом пожароопасного сезона. Мера направлена на обеспечение пожарной безопасности и сохранение лесных ресурсов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.