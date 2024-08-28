В Подмосковье начали двухдневное тестирование федеральной платформы ДЭГ

В России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами, сообщили в Избирательной комиссии Московской области.

Сообщения о начале тестирования жители Подмосковья получают на почту с утра. Письма с подробной инструкцией приходят тем избирателям, которые подали заявления об участии в ДЭГ на выборах в Единый день голосования.

Избиратели могут ознакомиться с процедурой ДЭГ, а также проверить совместимость устройства и браузера для корректной работы портала.

«Найдите пару минут. Ведь чем больше будет нагрузка на портал, тем более наглядными и достоверными будут результаты тренировки», — отметила в своем обращении к россиянам председатель ЦИК Элла Памфилова.

Тестирование платформы ДЭГ продлится до вечера 29 августа.

Жители Московской области могут принять участие в предстоящих выборах в Единый день голосования дистанционно, не выходя из дома, но для этого нужно подать специальную заявку.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Местные жители могут выбрать удобный способ для участия в голосовании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.