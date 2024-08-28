В Подмосковье 166 521 избиратель намерен участвовать в выборах с помощью ДЭГ

Жители Московской области могут принять участие в предстоящих выборах в Единый день голосования дистанционно, не выходя из дома, но для этого нужно подать специальную заявку, сообщили в Избирательной комиссии Московской области .

Для того чтобы сделать свой выбор дома, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) через портал Госуслуги. По данным на 28 августа, с помощью ДЭГ свое волеизъявление намерены выразить 166 521 человек — это 6,52% от численности избирателей региона.

Больше всего заявок на участие в голосовании через ДЭГ поступило из Бронницы. Подать заявление можно до 2 сентября включительно.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Местные жители могут выбрать удобный способ для участия в голосовании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.