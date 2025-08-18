В Подмосковье началась осенняя миграция белок

Уже не за горами осень — время, когда леса переодеваются в золотые наряды, а животные готовятся к зимним холодам. Обыкновенные белки — не исключение, в конце лета — начале сентября они могут менять места своего прежнего обитания, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Молодые белки, появившиеся на свет летом, уже начали осваивать новые территории, перемещаясь на значительное расстояние от прежнего „дома“ — до 50-70 километров. Основные причины для подобных перемещений — поиск пищи и избегание конкуренции за съедобные ресурсы. В среднем, при нехватке корма, зверьки могут мигрировать на более дальние расстояния около 300 километров», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Вопреки всеобщему мнению белки являются всеядными животными. Питаются эти хвостатые зверьки семенами хвойных деревьев, лесными орехами, ягодами, желудями, грибами и даже насекомыми. Излишки пищи они откладывают про запас на зимние холода, а чтобы их уберечь, эти маленькие и прыткие строители создают своеобразные «склады» в дуплах или же зарывают еду в землю между корнями.

«Если вы встретили белку — не стоит кормить ее с руки. Маленький грызун может вас укусить, поэтому лучшим решением будет: положить угощение на землю или в кормушку, немного отойти и любоваться животным со стороны. Тем самым, вы обезопасите себя, а зверек будет чувствовать себя спокойно и комфортно», — отметил Мосин.

На территории Московской области помимо белки обыкновенной можно встретить редкую обыкновенную летягу, занесенную в Красную книгу Московской области. Излюбленными местами обитания зверька являются малонарушенные лесные участки на западе и севере региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.