В Подмосковье на гранты для НКО выделили 92 млн рублей

В Подмосковье на поддержку гражданских инициатив направят свыше 92 млн рублей. Итоги конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций, работающих на территории региона, уже подведены, сообщила пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области.

«В Московской области зарегистрировано более 10 тыс. НКО по различным направлениям — искусство, культура, социальная защита граждан, молодежная политика и другие. Каждая из них делает добрые дела, которые развивают наш регион. Мы стараемся всегда поддерживать наши НКО. Один из инструментов поддержки — наш грантовый конкурс, который мы проводим совместно с Фондом президентских грантов уже 5 лет. В этом году общая сумма субсидии составила более 92 млн рублей. Все денежные средства будут направлены на реализацию 42 социально значимых проектов по следующим направлениям: „Социальная защита граждан“ — 13 проектов, „Культура и искусство“ — 11 проектов, „Добровольческая (волонтерская) деятельность“ — 8 проектов, „Молодежная политика“ — 10 проектов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Среди получателей грантов — множество ярких и перспективных проектов, нацеленных на повышение качества жизни населения Подмосковья. Их тематика очень широка: от помощи в социальной адаптации людям с ограниченными возможностями до развития инженерно-технического творчества среди подрастающего поколения.

Так, инициатива «Регион свершений и возможностей» призвана продвигать активный образ жизни среди людей с инвалидностью, а также поддерживать семьи участников СВО и ветеранов с инвалидностью. В планах проекта — проведение цикла мероприятий с участием инвалидов-колясочников, ветеранов специальной военной операции и других маломобильных групп населения. Проект затронет различные аспекты их жизни: трудоустройство, спорт, культурный досуг, участие в общественно-политической жизни, ведение домашнего хозяйства и многое другое.

Еще один значимый проект, получивший финансирование, — это марафон технологического образования «Технопередвижники» 2.0. Он представляет собой серию TED-лекций и практических мастер-классов по девяти актуальным технологическим направлениям для школьников с 1 по 11 класс из удаленных муниципалитетов области. Кроме того, в рамках марафона запланирован круглый стол «Интеграция технологий в образование» для директоров школ и преподавателей, а также конкурс технологических проектов среди учащихся.

В число победителей вошел и проект «Профориентационного клуба трудовых отрядов подростков Московской области — Школа профессионалов „ПроТОПов“. Его главная задача — создать условия для получения позитивного первого опыта работы для несовершеннолетних участников трудовых отрядов в возрасте от 14 до 18 лет. Для этого будут организованы площадки для правового и профессионального обучения подростков, налажено взаимодействие с работодателями, созданы условия для сотрудничества с родителями (законными представителями) и внедрен институт наставничества из числа участников студенческих отрядов региона.

Полный перечень организаций, прошедших отбор, размещен на портале мособл.гранты.рф в разделе «Документы». Там же можно найти протокол заседания конкурсной комиссии по оценке заявок от некоммерческих неправительственных организаций, действующих в Московской области в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.