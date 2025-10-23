В Подмосковье на этой неделе наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 4,5%

На прошедшей 42-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений. В Подмосковье наблюдается снижение заболеваемости совокупного населения на 4,5%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито уже более 2,4 млн. человек.

Управление напоминает, что своевременная вакцинация обеспечивает максимальную защиту от гриппа в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

Не упустите возможность защитить себя и своих близких от гриппа, так как вакцинация является эффективной мерой для снижения риска заболевания и его осложнений.

При появлении первых симптомов заболевания обращайтесь за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.