В Подмосковье на аукцион выставили площадки под производство и торговый центр

ДОМ.РФ предлагает инвесторам недвижимость и земельные участки в Московской области, на которых можно разместить промышленное производство и торговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На северо-востоке Подмосковья, в Щелкове, будущим собственникам предлагаются два лота, расположенные на юго-восточной окраине города, предназначенные для размещения производственных корпусов. Это бывшее антенное поле, использовавшееся во времена существования аналогового телевидения и радио для усиления и распространения сигнала в регионах. Единый адрес объектов: ул. Радиоцентр, № 5. Их окружение представлено многоэтажной жилой застройкой и лесным массивом, неподалёку расположен аэродром Чкаловский. На расстоянии менее 400 м от радиополя находится железнодорожная станция Чкаловская, там же — ближайшая остановка общественного транспорта «Платформа Чкаловская». Расстояние до МКАД — около 18,5 км. В составе имущественного комплекса — участки общей площадью 15,76 га и здания суммарной площадью 2,2 тыс. кв. м.

Заявки на участие в данных торгах принимаются до 8 сентября.

По соседству находятся участки общей площадью 13,84 га, которые также реализуются на торгах ДОМ.РФ. Рядом с лотом расположены ЖК «Вега» и городской округ Лосино-Петровский.

Прием заявок на участие в аукционе ведется до 15 сентября.

На западе области, в Истре, выставлен на торги под реализацию проект комплексного развития территории (КРТ) участки общей площадью 7,06 га. Здесь предполагается строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) площадью не менее 5 тыс. кв. м. Земля расположена вблизи ул. Советская. Окружение представлено коммерческими объектами, многоэтажной и частной жилой застройкой, незастроенными территориями. Остановка общественного транспорта «Лермонтовская школа» — в 380 метров. Расстояние до центра города — около 1,5 км, до Новоиерусалимского монастыря — 2,3 км.

По условиям договора КРТ, на участке, помимо ТРЦ, должны быть построены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект должен быть реализован в течение 5 лет.

Заявки от потенциальных участников торгов принимаются до 22 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.