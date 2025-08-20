В Подмосковье на 24 объектах инфраструктуры лесничеств проходят капремонты

В этом году в Подмосковье стартовала масштабная программа капитальных ремонтов лесопожарных станций и зданий лесничеств, охватывающая 24 объекта под управлением ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Капитальные ремонты зданий лесничеств и лесопожарных станций — это важный шаг к созданию комфортных условий труда. На данный момент завершены работы на 5 объектах: два - в Бородинском лесничестве, по одному - в Волоколамском, Дмитровском и Орехово-Зуевском. На остальных объектах ремонты будут закончены вовремя», - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В каких лесничествах проходят работы:

Бородинское;

Дмитровское;

Волоколамское;

Истринское;

Ногинское;

Орехово-Зуевское;

Сергиево-Посадское;

Ступинское.

Что включает капитальный ремонт:

Обновление кровли;

Замена окон и дверей;

Утепление фасадов;

Замена систем отопления и водоснабжения;

Замена внешней и внутренней отделки;

Ремонт систем энергоснабжения объектов, замена электропроводки;

Благоустройство территорий.

Все работы выполняются с использованием современных энергосберегающих технологий и экологически безопасных материалов. Это позволяет значительно повысить эффективность эксплуатации и минимизировать потери ресурсов.

Эти меры помогут создать современные и безопасные условия для работы специалистов, что, в свою очередь, повысит уровень пожарной безопасности в лесах Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.