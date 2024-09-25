В Подмосковье можно забрать излишки картофеля у сельхозпредприятия за 1 рубль

На базе по адресу: г. о. Клин, с. Воздвиженское, влд. 35, жители могут набрать картофель по цене 1 рубль за 1 кг. Речь идет о клубнях 2-го сорта. Первый сорт компания продает в розницу уже по 25 рублей за кг.

Агрофирма напоминает, что сделать это можно будет до наступления минусовых температур, так как набор и разгрузка овощей ведутся на улице.

Эту социальную акцию «Раздолье» проводит уже в третий раз. В прошлые годы клинчане набирали порядка 10 тонн картофеля по символической цене. Речь идет про картофель сортов «Ред Скарлетт», «Гала» и «Вега». В этом сельскохозяйственном сезоне предприятие засадило картофелем 191 га земель, с которых планирует убрать до 5 тысяч тонн урожая, которым уже сейчас делятся с жителями Клина.

По ссылке доступна геолокация участка, где можно приобрести льготный картофель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.