В Подмосковье мошенники похитили 184 млн руб в феврале

Жители Подмосковья в феврале потеряли более 184 млн рублей из‑за телефонных и интернет‑мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых и государственных ведомств и убеждали передать деньги «для защиты сбережений», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Крупнейший ущерб зафиксирован в Красногорске, где безработный мужчина лишился 108 млн рублей. В течение нескольких дней ему писали в мессенджере неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, контрразведки и Центрального банка. Под предлогом срочного спасения средств он снял деньги со счетов и передал их неизвестным возле своего дома.

В Солнечногорске семья перевела мошенникам 20 038 010 рублей. Главный бухгалтер компании получила по электронной почте счета якобы за выполненные работы и перечислила деньги на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что документы были поддельными.

Предприниматель из Одинцовского городского округа потерял 20 млн рублей после звонков от лжесотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Студентка из Красногорска передала курьеру 19 193 310 рублей, поверив в угрозу своим накоплениям. В Клину пенсионерка лишилась 17 млн рублей после нескольких дней общения с аферистами, представлявшимися сотрудниками различных ведомств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

