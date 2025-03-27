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В Подмосковье могут закрыть один из районных судов из-за низкой нагрузки

В Мособлдуме рассмотрели законодательную инициативу об упразднении Серебряно-Прудского районного суда и передаче его юрисдикции Зарайскому городскому суду, передает корреспондент РИАМО.

Вопрос рассмотрели в рамках 108-го заседания регионального парламента. Как пояснили депутаты, действующая система судов общей юрисдикции требует оптимизации, в том числе за счет упразднения малосоставных судов и укрупнения судебных районов с последующим перераспределением штатной численности судей и работников аппаратов.

В настоящее время в Зарайском городском суде предусмотрен штат из 3 судей, из которых 1 место вакантно. В Серебряно-Прудском районном суде также 3 должности судей, все укомплектованы.

За последние три года в Серебряно-Прудском суде рассмотрено:

В 2022 году — 113 уголовных дел, 772 гражданских и административных, 249 дел об административных правонарушениях;

В 2023 году — 107 уголовных дел, 770 гражданских и административных, 122 дела об административных правонарушениях;

В 2024 году — 95 уголовных дел, 822 гражданских и административных, 143 дела об административных правонарушениях.

В Зарайском суде за те же годы рассматривались:

В 2022 году — 174 уголовных дела, 649 гражданских и административных, 228 дел об административных правонарушениях;

В 2023 году — 133 уголовных дела, 601 гражданское и административное дело, 184 дела об административных правонарушениях;

В 2024 году — 170 уголовных дел, 705 гражданских и административных, 286 дел об административных правонарушениях.

Нагрузка на одного судью в этих судах остается существенно ниже средней по Московской области. Принятие инициативы позволит рационально использовать кадровый состав судей, сотрудников аппарата и младшего обслуживающего персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.