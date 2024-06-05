В Подмосковье мальчики рождаются чаще, чем девочки

В Московской области с начала года зарегистрировано больше мальчиков — более 15 тысяч, девочек чуть меньше — 14,5 тысяч, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье ежегодно регистрируется более 70 тысяч новорожденных детей и тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая десятая семья — многодетная», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в регионе работает комплексная услуга, которая с удобством помогает оформить первые документы на малыша и выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все это оформляется проактивно и удобно — сразу в палате.

По указу президента России 2024 год объявлен Годом семьи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.