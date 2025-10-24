В Подмосковье ликвидировали 62 незаконные площадки хранения морских контейнеров

Начиная с июля текущего года в Московской области введен новый порядок регулирования деятельности по размещению грузовых контейнеров морского типа. Согласно этому порядку, помимо правил землепользования, которые определяют целевое использование земельных участков, размещение контейнеров должно осуществляться исключительно в рамках установленного стандарта, включающего требования к инфраструктуре, технике безопасности и экологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Ответственность за проведение проверок возложена в том числе на муниципальных земельных инспекторов, которые уполномочены контролировать соблюдение земельного законодательства. За три с половиной месяца такой работы выявлено 303 земельных участка с размещенными на них контейнерами, 118 из них используются с нарушениями. Как сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, на сегодняшний день прекращена деятельность 62 незаконных контейнерных площадок.

«Проведение проверок и выявление нарушений в сфере размещения морских контейнеров является важным аспектом контроля за соблюдением земельного законодательства в Московской области. Уже устранены нарушения в 24 муниципалитетах на 62 участках, включая полный вывоз контейнеров с 42 площадок и приведение вида разрешенного использования в соответствие на 20 участках», — уточнил министр.

По итогам работы по устранению нарушений использования земельных участков под морские контейнеры выделяются муниципалитеты-лидеры: Люберцы, Ленинский, Дмитровский, Домодедово, Котельники и Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.