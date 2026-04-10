В Подмосковье колледж «Энергия» провел день профилактики

Единый день профилактики правонарушений прошел 8 апреля в колледже «Энергия» в Электроуглях и Балашихе. Студентам рассказали о правовой ответственности, безопасности и здоровом образе жизни с участием сотрудников полиции, МЧС и медиков, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие состоялось в центре строительно-логистической подготовки в Электроуглях и центре подготовки сферы услуг в Балашихе. Его цель — повысить правовую грамотность студентов и сформировать ответственное отношение к здоровью и безопасности. Специалисты представили тематические фильмы и презентации, посвященные актуальным социальным вопросам.

Сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники обсудили с учащимися административную ответственность несовершеннолетних, молодежный экстремизм и антитеррористическую защищенность. Студентам также напомнили о работе службы 112, правилах дорожного движения, пожарной безопасности и основах оказания первой помощи.

Отдельный блок посвятили теме здоровья. Участникам рассказали о принципах правильного питания, вреде курения и наркотиков. В Балашихе для студентов 1–4 курсов провели профилактическую беседу о последствиях употребления наркотических и психотропных веществ. Медики разъяснили, как формируется зависимость, какие необратимые изменения происходят в организме и к каким социальным последствиям может привести употребление психоактивных веществ. В колледже подчеркнули, что такие встречи помогают повысить осведомленность молодежи и предупредить правонарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.