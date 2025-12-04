В Подмосковье ко Дню инвалидов приняли участие свыше 245 тыс школьников и педагогов

В школах и колледжах Московской области прошли мероприятия, посвященные международному дню инвалидов. Участие в них приняли более 245 тысяч студентов, школьников, педагогов и родителей, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Советники директоров по воспитанию совместно с обучающимися школ и учреждений СПО провели мотивационные встречи «Сила человека». В рамках этих мероприятий люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также специалисты, работающие в этой области, поделились своими историями о преодолении трудностей и достижении успеха.

Также в рамках кинолектория «Формула добра» участники посмотрели фильм, посвященный преодолению жизненных испытаний, и обсудили важные темы, связанные с эмпатией, взаимопомощью и общечеловеческими ценностями.

Кроме того, «Навигаторы детства» организовали тренинговые занятия «Такие как мы», основанные на методических материалах Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца». Эти занятия направлены на формирование уважительного отношения к людям с инвалидностью и осознание значимости их поддержки.

