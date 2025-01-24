В Подмосковье клиенты «Почты России» смогут управлять доставкой пенсий и пособий онлайн

«Почта России» запустила на сайте раздел, где можно в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В личном кабинете на сайте и приложении компании появился раздел «Пенсии и социальные выплаты» с информацией о них: суммах, типах, датах и способах получения — на дому или в почтовом отделении. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.

Также онлайн можно поменять почтовое отделение, где клиент получает пенсии и пособия, на период до 3 месяцев. Такой перенос доступен в пределах региона проживания и получать выплаты в этом случае можно только в отделении. Те, кто еще не получает пенсию через Почту России, могут подключить услугу в личном кабинете на сайте или в приложении компании: нужно просто оформить и отправить там заявление.

«Приложение и Личный кабинет Почты — это уже давно не только трекинг отправления: онлайн клиентам доступно управление большинством сервисов. Сейчас в этом списке появилось управление доставкой пенсий и социальных пособий. Доступ ко всей линейке услуг через онлайн витрины стабильно в топе запросов наших клиентов, число доступных в цифре сервисов будет продолжать расти в 2025 году», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

В 2023 г. Почта запустила внутреннюю информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. В режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.