В Подмосковье из-за аномально теплой погоды приближается сезон гнездования

Аномально теплая зима сдвигает сроки гнездования птиц. Уже есть сведения о раннем гнездовании совообразных на территории Московского региона. Раннее гнездование отмечалось и в предыдущие годы, но в нынешнем сезоне пора вывода потомства ожидается еще раньше, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье самый распространенный вид совообразных — ушастая сова, реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть и занесенные в Красную книгу Московской области филин, длиннохвостая и бородатая неясыти, ястребиная сова, домовой сыч и сплюшка.

Соответственно, в скором времени можно ожидать птичьего потомства, а также слетков — птенцов, которые покидают гнездо, еще не научившись летать. Минэкологии напоминает о том, что изымать слетков, относить их домой категорически нельзя. Выкормить птицу в домашних условиях очень и очень сложно, особенно незнающему человеку. Поэтому, встретив слетка, его не нужно трогать: родители сами заберут его. Помочь птенцу можно лишь в том случае, если он находится вблизи дороги. Следует бережно отсадить его на небольшое расстояние, воспользовавшись тканью. Трогать руками слетка также нежелательно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.