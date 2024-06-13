В Подмосковье инвалидам по зрению и слуху доступны бесплатные соцуслуги

В ходе 87-го заседания Мособлдумой принят закон, предусматривающий в Подмосковье бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями органов зрения и слуха. Ранее такое право имели только дети и подростки до 18 лет, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, поддерживать ребят и после их совершеннолетия — важно.

«Для этого с 1 сентября откроется новый центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен в Сергиево-Посадском городском округе на базе семейного центра имени Александра Мещерякова. Этот центр — уникальное учреждение для Подмосковья и всей России. Он возведен по отдельному проекту и полностью адаптирован для проживания, обучения, лечения людей с ОВЗ», — отметил Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что в центре будет организованно обучение по 11 профессиям со сроком обучения и проживания — 5 лет.

«Это, например, керамист, плотник, швея. По итогу обучения выдадут свидетельство о получении специальности и помогут найти работу. Здесь будут принимать жителей не только Подмосковья, но и других регионов», — пояснил Игорь Брынцалов.

Ориентировочный объем затрат на функционирование центра в 2024 году составит порядка 70 млн рублей. Объем субсидии на закупку оборудования и инвентаря для актового зала, библиотеки, компьютерного класса и мастерских — 3,4 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.