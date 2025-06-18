сегодня в 14:19

В Подмосковье ИИ помог устранить более 2 тыс нарушений на остановках

Благодаря искусственному интеллекту, внедренному в 534 камеры системы «Безопасный регион», мусор на остановках общественного транспорта выявляют онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект мониторит 518 остановок. Он в онлайн-режиме анализирует видеопоток и если замечает мусор или переполненную урну, то автоматически формирует задание на уборку, точно указывая место и проблему. Спустя время проверяет задачу на устранение нарушения.

С начала реализации ИИ-проекта уже устранили более 2,1 тыс. фактов мусора на остановках общественного транспорта.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.