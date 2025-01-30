В Подмосковье ежи могут выйти из зимней спячки из-за теплой погоды

Аномально теплая погода в Подмосковье «вынуждает» зверей выходить из спячки. Возможно пробуждение ежей из спячки раньше обычного. Однако это всего лишь вероятность, и животные могут адаптироваться к изменениям и продолжить спать до наступления более подходящих условий, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

На территории Подмосковья постоянно обитают два вида ежей: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский) еж. Местом обитания этих видов являются леса, молодняки и кустарники, сельскохозяйственные угодья, поля, парки, дачные участки и придомовые территории.

Обычно спячка ежей зимой длится с октября по апрель. Для зимовки ежи выбирают норки под хозяйственными постройками, в зарослях кустарника или под кучей веток.

Во время зимнего сна все процессы в организме животного замедляются, температура тела падает до 2 градусов, вместо обычных 34. Иногда во время зимовки ежи просыпаются и выходят из жилища, а затем снова погружаются в сон. Сейчас такое нередко происходит из-за потепления.

Министерство экологии и природопользования рекомендует не трогать ежей в случае их обнаружения во время зимней оттепели. Вышедший из спячки еж, сможет найти место для дальнейшего сна, но контакт с человеком окончательно разбудит его. Потом зверек погибнет, так как в спячку не впадет, пропитания вокруг нет, а морозы могут еще вернуться.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.