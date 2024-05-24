В Подмосковье до начала пляжного сезона 2024 года осталась неделя

Ровно 7 дней осталось до запуска пляжного сезона в Московской области. Сейчас идут подготовительные работы на пляжных зонах отдыха в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самые посещаемые пляжи:

Солнечногорск, озеро Сенеж;

Лыткарино, Волкуша;

Талдомский, Солнечный берег;

Зарайск, река Осетр;

Шатура, озеро Святое;

Долгопрудный, Мысово;

Электросталь, Авангард;

Мытищи, Новоалександрово;

Луховицы, Голубое озеро;

Орехово-Зуево, озеро Исаакиевское.

В целях организации качественного отдыха населения Московской области в летний сезон 2024 года проходит полная подготовка территорий. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 тыс. кв. метров, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 тыс. кв. метров до 3 тыс. кв. метров и вмещают от 200 до 1 000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 тыс. кв. метров, на них может расположиться более 1 тыс. человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.