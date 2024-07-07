В Подмосковье дикий кабан отобрал у женщины пакет с сосисками и купальником

Жительница Подмосковья лишилась еды и купальника после встречи с кабаном

В подмосковной Балашихе женщина вынужденно отдала дикому кабану пакет с сосисками и купальником, избежав таким образом агрессии животного, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Самку дикого кабана местные жители уже встречали вблизи озера Бабошкино в Балашихе. Зверь выпрашивал еду у отдыхающих, которых совершенно не боялся.

Жительница Балашихи не стала сопротивляться, когда кабана привлек запах сосисок из пакета. Она отдала свои вещи животному, а затем наблюдала со стороны, как та обнюхивает добычу и виляет хвостом.

Кроме еды, в пакете лежал купальник женщины. На данный момент неизвестно, уцелел ли предмет гардероба после того, как им завладел кабан. Власти просят население быть предельно внимательными при столкновении с диким животным.

Ранее россиянам напомнили, что за вред диким животным грозит уголовная ответственность. При встрече с представителями дикой природы следует обратиться за помощью в специальные службы.