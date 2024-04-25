В Подмосковье детям-сиротам продлили сроки выдачи жилищных сертификатов

В Мособлдуме проголосовали за изменения в законодательстве, которые регулируют продление сроков выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам, передает корреспондент РИАМО.

Срок выдачи сертификатов продлевается — с 1 ноября до 16 декабря текущего года. При этом в случае, если ребенку-сироте исполнится 18 лет в декабре того года, когда он должен был получить сертификат, по письменному заявлению он сможет получить сертификат в следующем году.

«Московская область остается лидером по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала действия государственной программы Московской области „Жилище“ на 2017–2027 гг. жильем обеспечены 4,8 тыс. детей-сирот, из бюджета региона выделено 17,8 млрд рублей. В 2023 г. жильем обеспечены 766 человек, из них 320 получили сертификаты», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что за первый квартал 2024 г. 10 человек получили квартиры и 35 детей-сирот приобрели жилье в собственность, реализовав жилищный сертификат.

Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру. Теперь у них также будет выбор.

«В соответствии с федеральным законодательством дети-сироты могут получить жилищный сертификат с 23 лет. Но Подмосковье стало первым субъектом, где действует закон о том, что сертификаты можно получить с 18 лет. При этом у детей по-прежнему есть выбор — получить сертификат или квартиру», — отметил Брынцалов.

Он резюмировал, что в 2024 г. планируется обеспечить жильем более 760 детей-сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше 3 млрд руб. В основном будут выдаваться жилищные сертификаты — более 660.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. <…> Мы (также — ред.) начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.