В Подмосковье чип помог вернуть потерявшуюся собаку хозяевам

Житель Павлово-Посадского округа помог вернуть домой потерявшуюся собаку, у которой оказался микрочип. Благодаря регистрации в региональном реестре ветеринары нашли владельцев животного, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мужчина заметил на улице собаку без хозяина, похожую на метиса некрупного терьера, и забрал ее домой. Затем он отвел животное в груминг-салон и частную ветеринарную клинику, где специалисты проверили состояние питомца и наличие микрочипа.

В клинике подтвердили, что собака чипирована, однако сразу установить владельца не удалось. Тогда мужчина подал заявку на регистрацию через региональный портал госуслуг. При проверке данных ветеринары выяснили, что животное уже состоит в региональном реестре. Это позволило оперативно связаться с хозяевами, которые долго искали питомца и почти потеряли надежду на его возвращение.

В ведомстве напомнили, что в микрочипе содержится уникальный код, а при регистрации в реестр вносятся данные владельца и контакты. В Московской области зарегистрировано более 50 тыс. домашних животных. Процедура обязательна для собак и проводится бесплатно в государственных ветучреждениях или через региональный портал госуслуг, установка чипа оплачивается отдельно. После наступления теплой погоды возобновят работу мобильные ветеринарные пункты, где можно будет зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.