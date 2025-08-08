В Подмосковье чествуют домашних любимцев в день кошек

8 августа во всем мире отмечают день кошек — праздник самых популярных и любимых домашних питомцев. Эти грациозные животные дарят тепло, уют и бесконечную нежность, становясь полноценными членами семей. Нужно помнить, что за мурчащим счастьем стоит ответственность: правильный уход, забота о здоровье и благополучии пушистых домоседов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ппо вопросам ветеринарии можно круглосуточно обращаться в колл-центр: 8 (495) 668-01-25. На звонок ответит электронный помощник «Вита», который с помощью искусственного интеллекта проконсультирует или переведет звонок на оператора по вопросам ветеринарии. Например, за июль обработано более 3,6 тыс. звонков, из которых 2,5 тыс. звонков приняла «Вита».

Содержание кошки — это не только радость, но и обязанности. Регулярные прививки, профилактические осмотры, качественное питание и комфортная среда обитания напрямую влияют на качество и продолжительность жизни питомцев. Кошки заслуживают любви и заботы не только в их праздник, но и круглый год. Ответственное отношение к питомцам — залог их здоровья и нашего общего благополучия.

Адрес ближайшей ветклиники, график работы и телефон можно найти на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.