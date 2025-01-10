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В Подмосковье было собрано 42,8 тыс тонн томатов в 2024 году

В прошлом году в Подмосковье было собрано 42,8 тысяч тонн томатов, выращенных в защищенном грунте, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Одни из крупнейших производителей: ООО ТК «Подмосковье», ООО «Агрокультура Групп», ООО «Луховицкие овощи», ЗАО «Аграрное», ООО «Туровский тепличный комплекс», ОАО «Центральный маркет», ЗАО «Матвеевское» и ООО «Агроном».

Эксперты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что вся продукция, представленная на прилавках подмосковных магазинов и рынков, проходит тщательную проверку. Поэтому рекомендуется не покупать томаты в местах несанкционированной торговли и внимательно осматривать овощи перед приобретением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.