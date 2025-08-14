В Подмосковье было собрано 26,4 тыс тонн томатов с начала года

В Подмосковье продолжается сбор тепличных овощей. За первые 7 месяцев 2025 года аграрии региона собрали 82,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта, среди которых более 26,4 тысяч тонн составляют помидоры, включая черри, сливовидные и коктейльные разновидности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сегодня в отрасли задействованы 9 сельскохозяйственных организаций, а площадь теплиц, оснащенных современными системами климат-контроля и автоматизации, превышает 228 гектаров. Лидерами по сбору урожаев являются ООО «Агрокультура Групп» из Каширы с более чем 40 тысячами тонн, ООО «Луховицкие овощи» — с более чем 20 тысячами тонн и ООО «Центральный маркет» из Электростали с более чем 10 тысячами тонн июньского урожая.

Ничто так не радует глаз и не наполняет дом ароматом, как свежие спелые помидоры. Однако, чтобы максимально сохранить вкус и сочность, их важно правильно хранить. Специалисты тепличного комплекса «Подмосковье», входящего в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», подготовили рекомендации, которые помогут сохранить свежесть и вкусовые качества овощей.

Первое правило — избегайте холодильника. Хранение помидоров в холодильной камере негативно сказывается на их вкусе и аромате. Низкая температура способствует разрушению летучих компонентов, отвечающих за характерный аромат, а также ухудшает вкус. Лучше всего держать помидоры при комнатной температуре и при этом обязательно в тени, вдали от солнечных лучей, чтобы они не переспели. Второе важное правило — не мойте помидоры заранее, это рекомендуется дела т непосредственно перед использованием, чтобы дольше сохранить их свежими и ароматными. Третье правило — храните помидоры плодоножкой вниз. Этот способ помогает замедлить потерю влаги и предотвратить гниение. Четвертое — избегайте хранения в закрытых пакетах, особенно без вентиляции. Перфорация или воздухопроницаемая упаковка позволяют воздуху циркулировать, что предотвращает скапливание влаги и рост плесени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.