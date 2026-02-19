В Подмосковье более 55% выпускников выбрали профильную математику

Более 43 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Московской области в 2026 году, из них свыше 38,5 тысячи — одиннадцатиклассники. Самым популярным предметом стала профильная математика, которую выбрали 21,4 тысячи выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В тройку самых востребованных предметов по выбору также вошли обществознание и информатика — их планируют сдавать более 17 тысяч и свыше 10 тысяч человек соответственно.

«Мы видим устойчивый рост интереса школьников Подмосковья к профильной математике, физике, информатике и естественно-научным дисциплинам. Более половины выпускников Подмосковья в этом году выбрали профильную математику на ЕГЭ — впервые это свыше 55% всех выпускников», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что в этом году вырос интерес к физике: экзамен будут сдавать почти 8,5 тысячи выпускников — более 20% одиннадцатиклассников. По популярности этот предмет впервые обогнал английский язык, который выбрали 7,7 тысячи школьников. Также увеличился спрос на биологию — ее сдают более 18% выпускников, и химию — почти 14%.

Лучшие результаты на ЕГЭ традиционно показывают учащиеся предпрофессиональных классов. В прошлом году их средний балл по одному предмету был на 7 выше, чем в среднем по России. Выпускники ИТ-классов сдали информатику, математику и физику в среднем на 9 баллов выше общероссийского уровня.

Ранее на заседании совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень преподавания математики и интерес школьников к естественным наукам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.