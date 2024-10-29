В Подмосковье более 50 тыс порубочных билетов оформили онлайн

Жители Подмосковья оформили более 50 тысяч порубочных билетов онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Получить ее могут физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые планируют вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений, а также являются собственниками недвижимости. Чтобы подать заявление, нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Порубочный билет потребуется в следующих случаях: санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности, капитальный и текущий ремонт инженерных коммуникаций, снос зданий и в других случаях. При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, в каких случая разрешение на вырубку не выдается. Отметим, если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически.

Срок предоставления услуги — 8 рабочих дней. Оформляется услуга бесплатно. Заявителю потребуется оплатить компенсационную стоимость за разрешенную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.



Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей. зеленых насаждений.