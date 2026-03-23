В Подмосковье благоустроят более 60 пространств в 2026 году

Более 60 общественных пространств обновят в Подмосковье в 2026 году. Работы пройдут в разных округах региона, включая Егорьевск, Протвино, Можайск и Власиху, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Егорьевске благоустроят сквер «Технический сад». Здесь обустроят детские и спортивные площадки для настольного тенниса, баскетбола, мини-футбола и волейбола, установят качели, скамейки и беседки, проложат пешеходные дорожки. Берег пруда укрепят деревянными настилами, разместят качели под навесом, высадят деревья и кустарники. Архитектурные элементы оформят с отсылкой к формам Технологического института.

В Протвине обновят сквер «Мирабель»: отремонтируют дорожки, восстановят историческую въездную стелу и создадут новую «Доску почета». Также воссоздадут мозаичное панно «Бассейн с рыбками», реконструируют клумбы и оборудуют зону отдыха с навесами и столами для настольных игр. Для детей построят современную площадку с элементами геопластики.

В Можайске в парке 50-летия СССР выделят зоны для отдыха, спорта, выгула собак и детских игр. В центре появится площадь с амфитеатром для мероприятий. В парке установят освещение и видеонаблюдение, высадят более тысячи деревьев.

Во Власихе на набережной «Среднего озера» создадут многофункциональное общественное пространство с детскими и спортивными площадками, скейт-парком, амфитеатром и смотровыми точками. Территорию оснастят современным освещением и системой видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.