В Подмосковье благоустраивают шесть общественных пространств

В Подмосковье реализуют шесть проектов — победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2024 года. Работы идут в Ликино-Дулеве, Истре, Сергиевом Посаде, Коломне, Ступине и Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Ликино-Дулеве завершается обновление парка «ЛиАЗ», основанного в середине XX века. Концепция вдохновлена автобусом ЛиАЗ-677 «Луноход». Здесь создают входную инсталляцию «ЛиАЗ ПАРК», игровую площадку «Шестеренка», коворкинг и пункт проката спортинвентаря. Для детей оборудуют игровые и творческие зоны, включая школьный амфитеатр. В парке появятся мостики с исторической информацией о заводе, площадка для выгула собак и зоны отдыха, а элементы промышленного наследия интегрируют в мощение и арт-объекты.

В Истре благоустраивают центральную площадь перед зданием администрации и прилегающие улицы. Пространство дополнят навесом, скамейками, качелями, велопарковкой и малыми архитектурными формами, высадят декоративные кустарники. Проект объединит площадь и соседние улицы в единое пешеходное пространство.

В Сергиевом Посаде на улице Северно-Озерная создают зону отдыха «Северные пруды». Здесь оборудуют интерактивные и спортивные площадки, места для тихого отдыха, велодорожки и благоустроят ручей. Пространство станет продолжением восьмикилометрового пешеходного маршрута.

В Коломне обновляют сквер «Блюдечко». Установят навигационные стенды с историческими изображениями кремля, арт-объекты и экспозиции о Косых и Мельничьих воротах. Сохранят существующие клумбы, высадят фруктовые деревья и влаголюбивые травы, модернизируют освещение.

В Ступине преобразуют проспект Победы, который станет частью «зеленого» каркаса города. Пространство разделят на центральную прогулочную зону и участки вдоль зданий, а главным акцентом станет фонтан, связанный с историей создания первого искусственного спутника Земли.

В Наро-Фоминске обновляют Молодежную площадь. Здесь реконструируют архитектурный объект «Сердца», построят новый фонтан и создадут зоны для семейного и активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.